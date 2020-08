Les SRD tombent aux tirs au but

L’aventure des SR Delémont est terminée dans les qualifications de première ligue de la Coupe de Suisse de football. L’équipe de Philippe Rossinelli s’est inclinée contre Vevey 3-2 aux tirs au but mercredi soir à la Blancherie.

Menés 2-0, les Jurassiens ont trouvé les ressources pour revenir à la marque grâce à un doublé de l’inévitable Camara (73e et 82e sur penalty) dans le tremps réglementaire. Insuffisant toutefois pour inverser la tendance. Cette partie s’est finalement jouée aux penalties. Dans les rangs delémontains, seuls Jérémy et Nathan Ducommun ont transformé leur essai, alors que Dioum, Currenti et Camara ont échoué. Les Veveysans ont, eux, marqué trois fois. /rch