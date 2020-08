Premier succès de l’exercice pour le FCB

Le FC Bassecourt tient sa première victoire de la saison en 1re Ligue. Les footballeurs vadais l’ont emporté 3-1 (3-0) à Goldau samedi lors de la 2e journée. Ils ont connu un départ idéal et menaient déjà de trois longueurs à la mi-temps. Les buts des visiteurs ont été marqués par Astor Kilezi et Oumar Coulibaly, qui s’est fait l’auteur d’un doublé. Les « jaune et noir » ont quelque peu relâché leur étreinte en deuxième période, mais ils ont pu compter sur un dernier rempart, Egzon Havolli, très à son affaire. Les Schwytzois sont toutefois parvenus à réduire l’écart à vingt minutes du coup de sifflet final. Ces trois unités permettent au FCB de monter sur le podium du classement, à égalité de points avec les deux premiers. /emu