Les SRD manquent leur rentrée à la Blancherie

Les SR Delémont doivent encore patienter avant d’engranger leurs premiers points de la saison de 1re Ligue. Les footballeurs de la capitale ont été battus 1-0 par Zoug dimanche devant leur public. Les visiteurs ont inscrit le seul but de la partie dès la 2e minute de jeu. Les « jaune et noir » se sont rendus coupables d’un manque de concentration sur le premier centre du match et ont laissé leur bourreau libre de tout marquage. Ils ont ensuite dominé les débats face à une équipe alémanique qui s’est repliée en défense, sans toutefois trouver la brèche. Les SRD ont concédé une deuxième défaite en autant de rencontres. Ils passent sous la barre. /emu