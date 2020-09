Le FCB bute contre un roc

Le FC Bassecourt a cédé face à Baden. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue se sont inclinés 3-2 samedi soir devant leur public. Ils ont tout de suite été mis en difficulté après un pénalty transformé à la 8e minute. Cependant, Oumar Coulibaly a pu redonner espoir aux siens en égalisant. La joie a été de courte durée puisque Baden a inscrit le 2-1 une dizaine de minutes plus tard. Le FC Bassecourt est revenu sur le terrain après le thé avec beaucoup de volonté et a réussi à décrocher l’égalisation grâce à un but de Thomas Domingos. Cela n’aura malheureusement pas suffi puisque les adversaires ont su pousser pour aller arracher la victoire dans les 20 dernières minutes de jeu. La note négative de cette rencontre, c’est l’expulsion du capitaine Nolan Erard pour un double avertissement. Avec cette défaite, le FC Bassecourt chute à la 7e place du classement à un point de Lucerne mais avec un match de moins. /lge