Le FC Bassecourt (encore) tenu en échec

Le FC Bassecourt n’est pas parvenu à offrir une 1re victoire à ses supporters. Les « jaune et noir » ont été accrochés par la réserve de Grasshopper 2-2 (1-1) samedi soir aux Grands-Prés. Il s’agit du 3e match nul de l’exercice en cinq matches pour le FCB. Un FCB qui a pourtant ouvert le score grâce à Amine Hakkar dès la 8e minute de jeu. Les Sauterelles qui se sont progressivement réveillées et qui ont égalisé sur penalty (33e 1-1) avant de prendre l’avantage après le thé (52e 1-2). Ambre Nsumbu a toutefois offert un point à ses couleurs en marquant son premier but de la saison dans la dernière demi-heure (72e 2-2).

Au classement, ce match nul immobilise les Vadais à la 7e place de la hiérarchie, à trois unités de la zone rouge. /ygo