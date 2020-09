Le FC Bassecourt tient tête au leader

Bassecourt répond en contre

Alors que le FC Bienne a repris sa domination territoriale dès le retour des vestiaires, Bassecourt a frappé en rupture. Un bon mouvement côté droit a débouché sur un excellent centre du capitaine Nolan Erard pour la tête du nouvel entrant Amine Hakkar à la 52e. Manquant de liant et d’idées dans le jeu, les hommes d’Anthony Sirufo n’ont plus pu prendre en défaut la défense adverse malgré une possession de balle bien supérieure à la moyenne. En face, les visiteurs se sont battus pour conserver ce point. Ils auraient même pu empocher le pactole en fin de match sur un nouveau contre, mais la frappe de Pablo Rebetez est passée d’un rien à côté du but biennois (88e). Et dans la foulée (90e), Bassecourt a trouvé le poteau seelandais. /msc