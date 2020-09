Les SR Delémont se sont illustrés

Les SR Delémont ont explosé le compteur en deuxième mi-temps. Les Vadais ont dominé Schötz 6-1 samedi à la Blancherie dans le cadre du championnat de 1re Ligue de football. Le match s’est joué entièrement dans la seconde période. Les SRD ont pris l’avantage de deux unités après six minutes de joué après la pause. Schötz a tout de même réussi à revenir à 2-1 à la 75e avant de voir les Jurassiens dérouler. Les SR Delémont ont crucifié leur adversaire en inscrivant quatre buts dans les dix dernières minutes. Les buteurs de cette rencontre sont Mohamed Camara (51e, 93e et 95e), Frédéric Tosato (83e et 86e) et Patrick Ferreira (47e).

Grâce à ce succès, les SR Delémont grimpent à la 8e place du podium avec cinq points de retard sur les places de barragiste. /lge