« Nous voulons amener du sang neuf »

L’ère Rossinelli va prendre fin dans le vestiaire des SR Delémont. Le club de 1re Ligue de football a annoncé lundi soir qu’il n’allait pas renouveler le contrat de son entraîneur qui prend fin le 30 juin. Philippe Rossinelli aura passé trois saisons à la tête des « jaune et noir ». Sous sa houlette, les joueurs de la capitale ont manqué les finales d’ascension pour un petit point en 2018/19, puis ils étaient en tête du classement avant l’interruption du championnat à cause du coronavirus lors de la saison 2019/20. « Le bilan sportif n’est pas en cause et il n’y a pas de problème sur le plan humain non plus. Cela va dans la continuité de ce qui était prévu avec un contrat de 3 ans. Nous souhaitons maintenant donner de nouvelles perspectives à l’équipe en amenant du sang neuf et de la jeunesse », explique le président des SR Delémont Patrick Fleury.