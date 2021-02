Philippe Rossinelli lâché par les SRD

Philippe Rossinelli ne sera plus l’entraîneur des SR Delémont la saison prochaine. Le comité directeur du club jurassien de 1re Ligue de football a décidé de ne pas prolonger le bail de son entraîneur. Il sera remplacé par Armend Gashi, 34 ans, son actuel adjoint. Philippe Rossinelli était revenu aux SRD 2018. Sous ses ordres, l’équipe delémontaine n’a raté les finales d’accession que d’un point en 2019 et pointait à la première place à la trêve la saison dernière avant la crise sanitaire et l’arrêt du championnat. Le technicien a par ailleurs décliné le poste dans la formation que lui a proposé la direction. /comm-jpi