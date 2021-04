Hervé Epitaux quittera les SRD

Hervé Epitaux ne disputera pas de deuxième saison avec les SR Delémont. Le footballeur de 25 ans estime qu’il est trop compliqué de concilier ses vies familiales et professionnelles avec les ambitions sportives du club « jaune et noir » de 1re Ligue, selon une information révélée samedi par le Quotidien jurassien. Il terminera toutefois la saison en cours avec l’équipe de la capitale jurassienne, si elle peut reprendre. L’ancien défenseur de Sion et Chiasso entraînera Les Bois en 3e ligue lors du prochain exercice. /emu