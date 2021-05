Un chantier en guise de soulagement

Ils étaient attendus depuis plusieurs mois… Les premiers coups de pelle ont eu lieu il y a un mois et demi aux Grands-Prés dans le cadre de la reconstruction et la rénovation des vestiaires, de la buvette et de la tribune du club de football. Les installations avaient été détruites il y a bientôt trois ans par un incendie. Les nouveaux vestiaires devraient être accessibles au mois de septembre, alors que le chantier pour la tribune devrait suivre si le prix des matières premières ne s’envole pas. C’est un vrai soulagement pour le club qui paie chaque mois 4'900 francs de location pour des containers qui servent actuellement de vestiaires. Compte tenu du calendrier, il se pourrait que l'équipe de 1re Ligue commence son championnat par des matches à l'extérieur.





Du temps à se concrétiser

Avant ces travaux, le FC Bassecourt a dû porter un dossier qui s’est avéré être un fardeau. Vestiaires et tribune du FCB avaient été détruits par les flammes en juillet 2018. Depuis lors, le dossier de la reconstruction et de la rénovation du site a été très animé. L’été dernier, les citoyens avaient refusé dans les urnes le crédit pour l’assainissement et la modernisation des lieux. Le soulagement est venu du Conseil général de Haute-Sorne qui a accepté en novembre dernier un cautionnement en faveur du club de football. L’optimisme et le sourire sont donc de retour aux Grands-Prés… /mle