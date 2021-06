Léo Farine de retour dans le Jura

Les SR Delémont comptent un nouveau renfort. L’équipe de football de 1re Ligue annonce ce vendredi matin la signature du Jurassien de Boécourt Léo Farine. Le joueur de 24 ans rejoint les « jaune et noir » en provenance de Neuchâtel Xamax. Il appartenait au club neuchâtelois depuis 2016 et a joué ses 1res minutes en Super League avec les « rouge et noir ». Après des prêts à La Chaux-de-Fonds et Bellinzone, Léo Farine va faire son retour au sein des SRD après avoir porté les couleurs delémontaines lors de la saison 2015/2016 et celles du FC Bassecourt lors de l'exercice précédent. /comm-mmi