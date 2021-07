Cinq nouveaux départs aux SRD

L’été est synonyme de grand bouleversement dans les rangs des SR Delémont. Le club « jaune et noir » de 1re Ligue ne s’appuiera plus sur Thomas Lovis, Alessandro Forte, Amadou Dioum, Arno Nyerges et Cyril Brunner la saison prochaine. Les départs de ces cinq footballeurs viennent s’ajouter à ceux déjà annoncés d’Elder Moises, Bastien Hulmann, Hervé Epitaux, Frédéric Tosato, Mehdi Benhaddouche et Kevin Vuitel. Le cas de Mohamed Camara reste en suspens. L’attaquant a émis le souhait d’évoluer à un échelon supérieur. Des discussions sont en cours avec lui, selon le directeur technique des SRD Frédéric Montefusco. Ce dernier ne ferme pas la porte à d’autres mouvements d’ici le début du championnat le week-end des 21-22 août.

Dans le sens des arrivées, les SR Delémont ont annoncé neuf nouveaux éléments ces dernières semaines. Quelques stagiaires seront ajoutés à l’effectif. /msc