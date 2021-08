Un test en demi-teinte pour les SRD

Les SR Delémont montent en puissance. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue ont battu Concordia Bâle (2e ligue interrégionale) 4-2, samedi, en match amical. Les SRD sont pourtant très mal entrés dans cette partie et étaient menés 2-0 à l'heure de prendre le thé. « Nous les avons pris de haut », a pesté l'entraineur delémontain Armend Gashi après la rencontre. Reste que son équipe a affiché du caractère après la pause. Elle a complètement renversé le match dès le retour des vestiaires. L'attaquant Labinot Haziri continue de montrer son habileté devant le but adverse, puisqu'il a inscrit un triplé en terre rhénane. L'autre but des SRD a été l'oeuvre de Noah Sylvestre. Pour cette partie amicale, Armend Gashi était privé de plusieurs éléments en raison de blessures ou de vacances. Il pourra à nouveau compter sur presque tout son effectif dès lundi. Il ne restera alors plus qu'une dizaine de jours pour préparer au mieux le duel de Coupe de Suisse contre Winterthour, pensionnaire de Challenge League, qui viendra à La Blancherie le 14 août. /mle