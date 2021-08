Bassecourt s'impose sur le gazon de Courtételle

Le FC Bassecourt s'impose sur la pelouse de Courtételle en amical. Les deux formations vadaises se sont affrontées lors d'un match de préparation mercredi soir. Le duel, déséquilibré sur le papier, est revenu au FC Bassecourt. Le club qui milite en 1re Ligue de football l'a emporté 4-2 face au FC Courtételle, fraîchement promu en 2e ligue interrégionale.

C'est pourtant le FC Courtételle qui a ouvert le score à la 13e minute sur une réussite de Dionys Stadelmann. Le FC Bassecourt a réagi quelques minutes plus tard pour égaliser avec un but d'Astor Kilezi (22e) et prendre l'avantage dès la 44e minute grâce à Mehdi Benhaddouche. Les visiteurs ont encore agrandit leur avantage après le thé sur un but de Badji Coulibaly à la 52e minute. Le FC Courtételle est tout de même parvenu à réduire le score sur un pénalty transformé par Hervé Chappuis (59e). C'est finalement le FC Bassecourt qui a eu le dernier mot sur un ultime but de Badji Coulibaly à la 67e minute de jeu. /tna