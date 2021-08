Une pluie de buts en terre bâloise

Le FC Bassecourt a joué au chat et à la souris sur la pelouse de Concordia Bâle. Le club vadais de 1re Ligue de football s’est incliné en match amical 5-4 (3-2) samedi contre une équipe qui évolue en 2e ligue interrégionale. Systématiquement mené au score, le FC Bassecourt a toujours su réduire l’écart, jusqu’à égaliser à la 70e minute. Mais ce sont finalement les Bâlois qui ont inscrit l’avantage décisif à 10 minutes de la fin. Les réussites vadaises sont les œuvres d’Astor Kilesi (15e), de Charlie Mobili (44e et 70e) à deux reprises, et d’Ambre Nsumbu (55e).

Le FC Bassecourt a vécu un autre coup dur, puisque Steve Cohelo a dû sortir sur blessure après 10 minutes de jeu. La reprise du championnat est prévue dans deux semaines. /lge