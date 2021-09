Les SR Delémont distancés

Les SR Delémont reculent de deux places au classement de 1re Ligue. Les footballeurs jurassiens se sont inclinés face à Münsingen 2-1 (0-0) samedi à domicile. Ils ont cédé juste après le retour des vestiaires en encaissant deux buts coup sur coup. Martin Français a réduit l’écart sur pénalty à la 65e minute, mais les SRD n’ont jamais pu revenir à la hauteur de leur adversaire.

Avec une victoire et un nul en cinq matches, la formation d’Armend Gashi pointe au 10e rang. Elle a une longueur d’avance sur la barre et quatre sur la dernière place. Le podium est à six unités des Delémontains. /tri