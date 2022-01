Le nouveau binôme des SRD a retrouvé le terrain

Côte à côte, bien emmitouflés et avec le sourire aux lèvres, Armend Gashi et Patrick Sylvestre ont étrenné leur nouvelle collaboration sur le terrain lundi soir. Le nouveau binôme d’entraîneurs des SR Delémont a dirigé son premier entraînement sur le terrain synthétique des Prés-Roses à l’occasion de la reprise. Officialisé mi-décembre, Patrick Sylvestre, titulaire du diplôme d’instructeur ASF, vient seconder Armend Gashi qui ne pouvait plus entraîner seul après son échec à l’examen d’entrée au diplôme requis pour officier en 1re Ligue de football. Six joueurs sont par ailleurs venus étoffer l’effectif durant la trêve hivernale. /jpi