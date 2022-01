Les SRD font tourner l’effectif et s’inclinent

Les SR Delémont reprennent du service par une défaite. Les footballeurs de la capitale ont été dominés 3-2 (2-0) par Concordia Bâle sur leur pelouse dimanche en match de préparation en vue de la reprise de 1re ligue. Ils ont fait tourner leur effectif et aligné onze joueurs différents lors de chaque mi-temps face aux Bâlois qui militent à l’échelon inférieur, en 2e ligue interrégionale. Les visiteurs menaient de trois longueurs à l’heure de jeu. Les « jaune et noir » ont réduit l’écart grâce à des réussites de Kevin Mapwata à la 70e et d’Aurelio Currenti à la 85e. /emu