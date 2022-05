Les SR Delémont arrachent le derby

Les hommes de Lulzim Hushi ont pourtant bien mieux démarré la rencontre et ont réalisé une très bonne première demi-heure ponctuée de plusieurs occasions. Contre le cours du jeu, Sofiane Achour a ouvert le score pour les Delémontains à la 31e, très bien servi dans la profondeur par Martin François. Malgré un moment de flottement, le FC Bassecourt a rapidement égalisé après un énorme travail d’Amin Tighazoui, intenable en première période. Le Franco-marocain ouvrait légèrement trop son pied devant Marc Ummel et touchait le poteau mais Steve Coelho avait bien suivi pour conclure dans le but vide (38e). On pensait le derby totalement relancé mais les SRD n’ont pas gambergé longtemps. Sur l’engagement, les locaux parvenaient à ouvrir côté gauche et le centre de Sofiane Achour trouvait Mohamed Camara pour le 2-1 (39e), bien aidé par une erreur défensive pour inscrire son septième but de la saison.