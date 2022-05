Les SR Delémont ne joueront pas les finales d’ascension

Les SR Delémont n’accèdent pas aux finales d’ascension en Promotion League. Les Vadais ont pourtant gagné sur la pelouse synthétique de la réserve de Grasshopper 2-1 (0-1) samedi lors de la dernière journée de 1re Ligue. Les SRD étaient toutefois dépendants du résultat de Sion en Promotion League. Les Valaisans sont officiellement relégués à la suite de leur défaite du jour contre Brühl 4-1. Le nombre limite d’équipes M21 n’est donc plus atteint en 3e division nationale. Ainsi, Grasshopper II peut tenter sa chance en finales d’ascension, ce qui coupe l’herbe sous le pied des SR Delémont qui terminent 3e de la saison régulière. Ils ne font pas partie non plus des deux meilleurs 3es qui se qualifient également pour les finales. /lge