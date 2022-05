Nolan Erard aux SRD

Nolan Erard et Anthony Sirufo ne se quittent plus. Le défenseur jurassien rejoint celui qui était son entraîneur à Bienne la saison dernière : il a signé avec les SR Delémont pour la prochaine saison de 1re Ligue de football. Une information de notre rédaction confirmée ce lundi par le technicien français. Nolan Erard et Anthony Sirufo se sont aussi côtoyés au FC Bassecourt. « Les discussions entre Nolan et les SRD ont été engagées avant mon arrivée », affirme toutefois Anthony Sirufo. Le défenseur jurassien de 25 ans fait ainsi son retour aux SRD dont il a porté le maillot lors de la saison 2016-2017. /mmi