Les SR Delémont n’ont pas fait de cadeaux au FC Moutier

Les SR Delémont n’ont laissé aucune chance au FC Moutier. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue sont allés battre 6-1 (4-0) leurs adversaires tout juste relégués en 2e ligue samedi. Cette rencontre de préparation s’est tenue dans le cadre des festivités du 100e anniversaire du club prévôtois. Les nouvelles recrues des SRD se sont illustrées avec des réussites de Badji Coulibaly, Altin Shala et un doublé de Süleyman Türkes. Les autres buts ont été marqués par Martin François sur pénalty et Sofiane Achour. L’entraîneur du club de la capitale jurassienne Anthony Sirufo s’est montré satisfait de ce premier galop d’essai en vue de la reprise du championnat : « Nous avons fait une bonne première mi-temps, pour dire que nous n’avons eu que trois entraînements. La seconde période était un peu plus compliquée avec la fatigue qui s’est fait sentir, mais c’était un bon match dans l’ensemble ». /emu