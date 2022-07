Le FC Bassecourt défait en amical

Le FC Bassecourt a perdu lors de son 2e match de préparation en vue de la reprise de la 1re Ligue de football. Le FCB s’est incliné 5-3 samedi soir aux Grands-Prés contre Concordia Bâle que les Vadais retrouveront en championnat cette saison. Les locaux ont mal débuté en encaissant deux buts (7e et 18e). Ils ont répondu à la 34e grâce à Augustin Nushi. Mais les Vadais ont encaissé encore un but à 6’ de la fin de la première période. Après le thé, David Neto a réduit l’écart pour le FCB à la 51e. Il a ensuite fallu attendre les dix dernières minutes pour revoir les filets trembler. Les Bâlois ont trouvé la faille à deux reprises, coup sur coup (83e et 87e), scellant l’issue de la rencontre. Bassecourt a rendu l’addition moins salée grâce à un penalty transformé par Valentin Nushi dans le temps additionnel. Le FCB a encore deux rencontres amicales à disputer avant la reprise de la 1re Ligue le 6 août. /nmy