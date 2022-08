Le FC Bassecourt tient son nouvel attaquant

Le FC Bassecourt garnit ses rangs. D’après nos informations, Junior Etoundi a signé avec le club vadais de 1re Ligue de football. Cet élément offensif de 23 ans avait inscrit un triplé avec le FCB en match amical contre la réserve du Team Vaud la semaine passée. Il a donc conquis les dirigeants des Grands-Prés. Junior Etoundi a été formé à Metz, avant d’évoluer dans des championnats au Portugal et en Allemagne, notamment. Ce Français aux origines camerounaises n’a jamais joué dans un club suisse avant son arrivée dans le Jura. A noter que Junior Etoundi est déjà qualifié et est donc d’ores et déjà à disposition de l’entraineur vadais Lulzim Hushi. Le FC Bassecourt commence le championnat de 1re Ligue ce samedi avec la réception de Schötz à 17h. /mle