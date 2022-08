Lulzim Hushi : « Le premier objectif, c’est de rester en 1re Ligue »

C’est un FC Bassecourt largement remanié qui va reprendre ce samedi le championnat de 1re Ligue de football. L’équipe « jaune et noir » n’aura plus grand-chose à voir avec celle qui a terminé 9e du dernier championnat, selon son entraîneur Lulzim Hushi. Le technicien devra composer avec de nombreuses nouvelles recrues : « On compte douze arrivées et neuf départs mais on commence à s’y habituer parce que ça nous arrive tous les 6 mois. On espère que la mayonnaise va prendre », explique Lulzim Hushi.

Ces importants et réguliers changements dans l’effectif du FC Bassecourt à l’intersaison ou entre les deux tours de championnat agacent Lulzim Hushi. « On voit clairement que les moyens financiers font la différence en 1re Ligue », explique-t-il. Par exemple, « Delémont ne joue pas dans la même catégorie que Bassecourt financièrement. On doit se battre et les joueurs profitent aussi parfois de ces situations-là ».