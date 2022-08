Les SR Delémont seuls en tête

Sofiane Achour propulse les SR Delémont en tête du classement. Un doublé du numéro 19 des « jaune et noir » a permis aux Jurassiens de poursuivre leur début de saison canon samedi soir. Devant leur public, ils ont battu Langenthal 3-1. Les SRD signent leur 3e succès en 3 matches dans le championnat de 1re Ligue. Ils en profitent pour s’installer provisoirement seuls aux commandes de la hiérarchie avec 2 points d’avance sur la réserve de Xamax.





Deux bijoux

Les Vadais ont toutefois joué à se faire peur dans cette rencontre. Ils ont eu une foule d’occasions de prendre le large en 1re mi-temps mais ont rejoint les vestiaires en ne menant que 1-0. Surpris dès le retour au jeu (47e), ils ont pu compter sur un coup-franc magistral de Sofiane Achour pour repasser logiquement en tête (72e) puis sur une frappe splendide d’Hugo Casano (85e) pour décrocher le jackpot. « On doit tuer le match en 1re mi-temps », concède Anthony Sirufo. L’entraîneur des SRD relève surtout le positif de cette partie et estime qu’avoir « un peu de difficulté, de la surmonter et de l’emporter donne un élan » à son équipe. /msc