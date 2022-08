Les SR Delémont arrachent une victoire quasi inespérée

Les SR Delémont se sont arrachés ce dimanche pour préserver leur invincibilité en 1re Ligue de football. Menés encore 3-1 à sept minutes de la fin du temps règlementaire, les « Jaune et Noir » ont réussi l’exploit de s’imposer finalement 4-3 sur la pelouse de Münsingen lors de la 4e journée de championnat. C’est la quatrième victoire en autant de rencontres pour les SRD qui confirment donc leur début de saison canon. L’équipe d’Anthony Sirufo caracole en tête de son groupe de 1re Ligue avec 12 points, soit quatre longueurs d’avance sur la réserve de Neuchâtel Xamax qui occupe actuellement la deuxième place.





Nohan Cuenat héros du temps additionnel



Les Jurassiens ont été rapidement menés dans cette partie par des Bernois qui ont ouvert le score dès la 7e minute avant de doubler la mise dix minutes plus tard. La réduction de l’écart de Süleyman Türkes à la 39e aurait pu sonner un début de révolte, mais un troisième but des locaux a permis à Münsingen de rejoindre le vestiaire avec deux longueurs d’avance à la pause (3-1). La remontada delémontaine a démarré à la 83e minute avec un but d’Altin Shala. Puis un doublé de Nohan Cuenat dans le temps additionnel – 95e et 96e ! – a permis aux SRD de décrocher un succès quasi inespéré quelques minutes plus tôt. /jpi