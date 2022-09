Le FC Bassecourt défait sur la plus petite des marges

Le FC Bassecourt n’aura pas été le premier à battre Thoune M21 cette saison. Les footballeurs vadais sont rentrés battus 1-0 de l’Oberland bernois samedi en 1re ligue. Un petit but survenu juste avant la mi-temps a mis fin à la série de trois victoires de suite des joueurs de Lulzim Hushi. « Chaque équipe a eu sa mi-temps. Thoune a dominé en première période en étant agressif et en exerçant un fort pressing. Nous étions bien en place et nous n’avons pas plié jusqu’à cette perte de balle sur une touche à l’origine de l’action adverse bien menée qui a conduit au but. Nous avons ensuite poussé et nous nous sommes crées plusieurs occasions de marquer jusque dans le temps additionnel, en manquant toutefois d’efficacité », nous a confié le directeur sportif des Grands-Prés Fabrice Ribeaud. Cela fait depuis le premier match de la saison début août que le FCB n’avait plus connu le goût amer de la défaite. Il recule à la 7e place du classement, à deux longueurs du podium. /emu