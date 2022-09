Les SRD renouent avec la victoire

Deux c’est assez, trois c’est trop pour les SR Delémont. Après deux sorties sans connaître le goût de la victoire, les protégés d’Anthony Sirufo ont retrouvé le bonheur des trois points ce samedi. Les SRD l’ont emporté 2-0 sur le terrain de Dornach, en 1re Ligue de football. Un but sur pénalty de Sofiane Achour à la 13e minute de jeu a permis aux Delémontains de prendre les devants. Il a fallu attendre les arrêts de jeu de ce duel et un but de Martin François pour fêter une sixième victoire cette saison. Les SRD restent 2es du classement derrière les Bâlois de Blacks Stars, eux-aussi vainqueurs ce samedi. Dimanche prochain, place au derby jurassien de 1re Ligue. Les SR Delémont accueilleront Bassecourt à La Blancherie. /mle