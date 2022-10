Le FC Bassecourt subit un 3e revers

Le FC Bassecourt est dans une spirale négative. Les footballeurs vadais sont rentrés battus 2-1 de Münsingen, un adversaire qui était derrière eux au classement avant le début du match. Ils ont ainsi concédé dimanche leur 3e défaite de suite en 1re Ligue. Les Bernois ont frappé fort en première mi-temps en marquant coup sur coup à la 18e et à la 19e. Les visiteurs ont réduit l’écart à la 69e par Aurelio Currenti, sans parvenir à revenir à hauteur. Le FCB perd une place et se retrouve 9e, avec 6 points de retard sur le podium et 6 d’avance sur la barre. /emu