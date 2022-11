Les SR Delémont tenus en échec par la lanterne rouge

Les SR Delémont perdent des plumes. Les Vadais ont concédé le match nul 2-2 face à Muri dimanche sur leur pelouse en 1re Ligue de football. Les Bernois étaient derniers du classement au coup d’envoi. C’est eux qui ont ouvert le score à 18e. Les « jaune et noir » ont répondu dans la foulée sur un but de la tête de Matteo Cesca et sont même passés devant après un penalty transformé par Sofiane Achour à la 51e. Les SRD se sont toutefois fait surprendre par leur adversaire dans le temps additionnel. Ils quittent leur place de leader avec toutefois le même nombre de points que Black Stars qui bénéficie d’une meilleure différence de buts. /emu