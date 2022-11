Les SR Delémont sont seuls en tête

Les SR Delémont n’ont pas laissé passer leur chance. Ils sont devenus seuls leaders de 1re Ligue après leur succès 2-0 contre la réserve du FC Thoune ce dimanche après-midi à La Blancherie. Le score était déjà acquis à la mi-temps. Suleyman Turkes a mis les « jaune et noir » sur les bons rails dès la 11e minute. Juste après la demi-heure de jeu, Martin François a doublé l’avantage des SRD.





Un point suffira

Grâce à ce succès et à la défaite de Black Stars samedi, les SRD ont trois points d’avance sur les Bâlois alors qu’il ne reste plus qu’un match avant la trêve. Les Jurassiens seront assurés de passer l’hiver en tête du championnat s’ils engrangent au minimum un point le week-end prochain à domicile contre Köniz. Ce match correspondra au 1er du second tour. /nmy