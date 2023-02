Les SR Delémont repartent avec de grandes ambitions

Durant la trêve, les SRD se sont renforcés avec l’arrivée de six nouvelles recrues. Le gardien Elder Moïses, le défenseur Mathieu Mäder, le milieu Dennis Wyder, ainsi que les joueurs offensifs Leonot Bajrami, Clément Payan et Luftëtar Mushkolaj ont rejoint les « jaune et noir ». Et la mayonnaise a pris, selon l’entraîneur Anthony Sirufo. « Dès le début, les nouveaux se sont montrés décisifs. On est un bon groupe, donc ils ont été bien accueillis. On conserve les mêmes principes de jeu, donc l’intégration s’est faite assez rapidement, c’était très positif. On veut gagner ce championnat et préparer la prochaine saison, donc on doit amener de la concurrence, les postes sont tous doublés avec de bons joueurs. On se sent plus complet, mais il faudra refaire ses preuves chaque week-end sur le terrain ». La reprise sonne dimanche pour les SR Delémont avec la venue de Schötz à 14h30 à la Blancherie. /emu