Les SR Delémont creusent l’écart

Huit minutes de feu pour les SR Delémont. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue de football se sont imposés face à Langenthal 3-1 dimanche en terre bernoise. Les hommes d’Anthony Sirufo ont concédé l’ouverture du score à la 32e minute de jeu. Les SRD ont « effectué deux changements importants et ont ensuite déroulé en 2e mi-temps », a indiqué le directeur sportif du club jurassien, Frédéric Montefusco. Ils ont renversé le match en huit minutes. C’est d’abord Steven Ukoh qui a inscrit l’égalisation à la 57e. Suleyman Turkes a ensuite fait trembler les filets adverses à deux reprises à la 61e et à la 65e. Cette victoire permet aux Delémontains, leader du championnat, de prendre six longueurs d’avance sur leur dauphin Black Stars, tenu en échec samedi. /fwo