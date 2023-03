Les SR Delémont craquent en fin de match

Un manque de créativité fait défaut aux SR Delémont. Les footballeurs vadais ont été neutralisés par Münsingen 1-1 dimanche à la Blancherie en 1re Ligue. Les SRD ont pourtant rapidement pris les devants dans cette partie grâce à un but de Dennis Wyder à la 20e minute de jeu. Toutefois, ils se sont ensuite reposés sur leurs lauriers, sans véritablement produire de jeu, tout comme leur adversaire. La partie a donc logiquement été assez fermée. C’est alors que Delémont s’est fait surprendre dans le temps additionnel où Münsingen a pu égaliser sur un retourné acrobatique. Un match nul « très frustrant » à en croire le gardien Marc Hummel, d’autant plus que les SRD auraient pu prendre neuf points d’avance sur leur poursuivant. « C’est de notre faute. On a trop reculé en deuxième mi-temps », lâche le dernier rempart. Au classement, les SR Delémont restent premiers et ont désormais sept points d’avance sur le dauphin du championnat. « Dans un groupe comme celui-là, c’est très peu. Chaque match est une finale », conclut Marc Hummel. /lge