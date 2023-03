Les SR Delémont sont qualifiés pour la Coupe de Suisse

Les SR Delémont joueront la Coupe de Suisse 2023-2024. Ils se sont imposés ce samedi lors du deuxième et dernier tour des qualifications pour la compétition. Les SRD ont battu Soleure à domicile 3-2. Les deux équipes évoluent habituellement dans le championnat de 1re Ligue de football. Les Jurassiens ont ouvert le score après 20 minutes de jeu grâce à Sofiane Achour. Ils ont tenu jusqu’à le 69e minute avant que les Soleurois n’égalisent. Une dizaine de minutes plus tard, Altin Shala a redonné l’avantage aux Delémontains. Mais ce but n’a pas mis fin aux espoirs des visiteurs qui ont égalisé à la dernière minute du temps réglementaire. C’est finalement sur le gong, à la 95e minute, que Matteo Cesca a inscrit le but de la qualification. Grâce à cette victoire, les « jaunes et noirs » disputeront donc le premier tour du tableau principal de la Coupe de Suisse 2023-2024. /fwo