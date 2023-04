Les SR Delémont ne tremblent pas face à la lanterne rouge

Les SR Delémont ont bouclé une jolie semaine à six points. Vainqueurs de Soleure trois jours plus tôt, les « Jaune et Noir » ont disposé de Dornach 3-0 à domicile ce samedi lors de la 23e journée de 1re Ligue de football. Une excellente opération comptable puisque les SRD prennent provisoirement 10 points d’avance sur le 2e Schötz qui compte un match de moins et 11 points sur le 3e Black Stars battu 5-1 à Thoune. Les Delémontains ont fait la différence juste avant la mi-temps en ouvrant le score par Altin Shala (41e) puis en doublant la mise quatre minutes plus tard par Sofiane Achour (45e). Luftetar Mushkolaj a clos la marque sur pénalty en toute fin de rencontre (90e). Les SRD font un pas important vers la promotion à sept journées de la fin du championnat. /jpi