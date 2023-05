Les SR Delémont se rapprochent de la promotion

Les SR Delémont font un pas de plus vers la Promotion League. Ils ont battu Emmenbrücke 1-0 samedi soir à la Blancherie en 1re Ligue de football. Malgré une domination outrageuse des SRD, ils ont eu de la peine à trouver le chemin des filets. Il a fallu attendre la 80e minute et une expulsion pour que Sofiane Achour ne vienne inscrire le but de la délivrance en partant seul face au gardien.

Joueurs, staff et supporters auront donc les yeux rivés sur le résultat de Black Stars dimanche. En effet, en cas de défaite ou de match nul des Bâlois, les SR Delémont seraient d’ores et déjà promus en troisième division nationale. Affaire à suivre. /lge