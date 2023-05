Le FC Bassecourt veut « insuffler un nouveau souffle »

Dès cet été, c’est donc Gaëtan Pierre qui sera le capitaine du navire vadais. « Son âme de formateur nous a beaucoup plu », détaille le chef d’entreprise. Pour Francis Rebetez, « c’est très motivant d’avoir une personne comme lui qui croit et qui connaît très bien les jeunes ». Le président du FCB refuse toutefois d’évoquer un virage opéré par son club. « On veut avoir un maximum de stabilité avec l’équipe actuelle. Mais on veut étoffer notre contingent avec des jeunes joueurs », dit-il tout en reconnaissant que l’engagement d’un entraîneur novice en 1re Ligue représente un risque. « Mais c’est un risque qu’on est prêt à prendre et qui est limité », assure Francis Rebetez. Le terrain livrera son verdict dès cet automne. /msc