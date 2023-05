Les SR Delémont s’imposent contre un relégable

Une semaine après avoir fêté la promotion, les SR Delémont s’imposent sur la pelouse d’un relégable. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue de football ont remporté la victoire face à Muri 4-3 samedi. Le match a commencé sur les chapeaux de roue en terre argovienne avec quatre buts inscrits dans les 25 premières minutes de jeu. Les SRD ont encaissé l’ouverture du score à la 5e. Luftetar Mushkolaj a remis les deux équipes à égalité à la 10e avant que Florent Jubin ne donne l’avantage aux « Sports » 2 minutes plus tard. Les locaux ont ensuite inscrit le dernier but de la 1re mi-temps à la 23e. C’est au retour du thé que les hommes d’Anthony Sirufo ont repris l’avantage grâce à une réalisation de Steven Ukoh et, là encore, 2 minutes plus tard Muri a recollé au score. C’est finalement à la 65e minute que Suleyman Turkes a inscrit le but de la victoire pour les « jaune et noir ».

Avec cette victoire, les SR Delémont conforte encore leur 1re place au classement qu’ils avaient assurée le week-end dernier. Ils possèdent désormais 13 points d’avance sur la 2e place à deux journées de la fin du championnat. /fwo