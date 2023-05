La fête est totale et réussie pour les SR Delémont ! Dans un match destiné à fêter le titre et la montée en Promotion League acquise il y a deux semaines, les footballeurs delémontains se sont imposés 2-0 contre Wohlen ce samedi à la Blancherie à l’occasion de l’avant-dernière journée de 1re Ligue. Les buts ont été inscrits par Sofiane Achour (35e) et Altin Shala (64e). Les SRD joueront leur dernier match de championnat vendredi prochain à Thoune. /jpi