Le FC Bassecourt termine en roue libre

Cette fin de saison ne laissera pas un souvenir impérissable du côté du FC Bassecourt. Les footballeurs vadais ont été battus 4-1 (1-0) par Dornach vendredi soir sur leur pelouse en clôture du championnat de 1re Ligue. Derniers du classement et déjà relégués, les visiteurs soleurois n’ont rien lâché. Ils ont ouvert la marque à la 23e, avant de creuser l’écart en deuxième mi-temps pour se détacher de quatre longueurs. Valentin Nushi a sauvé l’honneur dans le temps additionnel pour les joueurs des Grands-Prés, qui évoluaient pour la dernière fois sous les ordres de leur entraîneur Lulzim Hushi. Le FCB n'aura inscrit qu'un seul point lors de ses six dernières sorties et recule provisoirement à la 11e place, avant les rencontres de samedi. /emu