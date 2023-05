Les SR Delémont tenus en échec sur le final

Les SR Delémont ont laissé filer deux points dont ils n’avaient plus besoin. Les footballeurs de la capitale ont concédé le match nul 2-2 vendredi soir sur la pelouse de Thoune M21 lors de l’ultime journée de la saison de 1re Ligue. Déjà assurés de la promotion depuis presque trois semaines, les visiteurs ont ouvert la marque dès la 7e par Hugo Casano. Les Bernois, qui militent en 2e moitié de classement, ont recollé à la 21e, avant de concéder au autogoal au leader avant le thé. Les hommes d’Anthony Sirufo ne sont toutefois pas parvenus à préserver leur avantage et ont encaissé l’égalisation à la 64e. Les SRD bouclent l’exercice à la première place, avec 64 points en 30 rencontres et toujours 13 longueurs d’avance sur leur dauphin Soleure qui joue samedi. /emu