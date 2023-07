Le FC Sochaux-Montbéliard officiellement rétrogradé en 3e division

L'information était officieuse depuis lundi soir, l'actionnaire chinois du club franc-comtois refusant de combler l'énorme déficit financier de 22 millions d’euros. Le résultat « d’une folie des grandeurs, d’un train de vie plus que démesuré avec plus de cinq ou six jours avec des salaires à plus de 50'000 € mensuel », analyse le journaliste de France Bleu Belfort-Montbéliard Hervé Blanchard. « Les dirigeants ont pensé qu’en donnant de gros salaires aux joueurs, ils monteraient en Ligue 1, les Chinois l’ont cru, mais ça ne marche pas comme ça dans le football », poursuit-il. Et la dégringolade n'est sans doute pas finie puisque plane désormais la menace d'un dépôt de bilan et le spectre bien plus catastrophique d’une rétrogradation en Nationale 3, la 5e division.