Sochaux et la France voisine du foot en liesse

Le FC Sochaux-Montbéliard a validé vendredi soir sa remontée en Ligue 2 devant 20'000 spectateurs ...
Sochaux et la France voisine du foot en liesse

Le FC Sochaux-Montbéliard a validé vendredi soir sa remontée en Ligue 2 devant 20'000 spectateurs, malgré un match nul 2-2 contre Le Puy. Evénement célébré par un envahissement de terrain, trois ans après la descente du club en National.

La pelouse de Bonal a été envahie vendredi soir pour célébrer la remontée du FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2 ! (Photo : Radio France / Nicolas Wilhelm) La pelouse de Bonal a été envahie vendredi soir pour célébrer la remontée du FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2 ! (Photo : Radio France / Nicolas Wilhelm)

Trois ans après sa descente dans les affres du National (équivalent de la troisième division), le FC Sochaux-Montbéliard est de retour en Ligue 2 ! Les Sochaliens ont validé vendredi soir, devant un stade Bonal à guichets fermés (19'994 spectateurs) leur remontée dans l’antichambre de l’élite du football français, malgré un match nul 2-2 contre Le Puy lors de la dernière journée de championnat. Le FCSM termine 2e de National, derrière le champion Dijon qui retrouvera aussi la L2, tandis que le 3e Rouen disputera un barrage. Une issue glorieuse, vécue comme une résurrection après avoir failli disparaître il y a trois ans, qui a donné lieu à des scènes de liesse rares et un envahissement de la pelouse de Bonal ponctué d’un feu d’artifice !

Reportage Ici Belfort-Montbéliard, au coeur de la liesse des supporters

Ecouter le son

Des émotions à revivre à travers les reportages de nos confrères d’Ici Belfort-Montbéliard, au cœur des supporters et des joueurs. /ici-jpi

« C’est magique, je n’arrive même pas à réaliser »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Vaduz est de retour en Super League

Vaduz est de retour en Super League

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 22:20

Forfait du défenseur néerlandais De Ligt

Forfait du défenseur néerlandais De Ligt

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 17:52

Neuer prolonge d'un an au Bayern

Neuer prolonge d'un an au Bayern

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 17:46

Courtételle vainqueur du match au sommet par forfait !

Courtételle vainqueur du match au sommet par forfait !

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 17:55

Articles les plus lus

La sélection suisse pour le Mondial sera dévoilée lundi et mardi

La sélection suisse pour le Mondial sera dévoilée lundi et mardi

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 16:58

Neuer prolonge d'un an au Bayern

Neuer prolonge d'un an au Bayern

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 17:46

Forfait du défenseur néerlandais De Ligt

Forfait du défenseur néerlandais De Ligt

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 17:52

Courtételle vainqueur du match au sommet par forfait !

Courtételle vainqueur du match au sommet par forfait !

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 17:55

Le couple Beckham intègre le club des milliardaires

Le couple Beckham intègre le club des milliardaires

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 14:10

La sélection suisse pour le Mondial sera dévoilée lundi et mardi

La sélection suisse pour le Mondial sera dévoilée lundi et mardi

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 16:58

Neuer prolonge d'un an au Bayern

Neuer prolonge d'un an au Bayern

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 17:46

Courtételle vainqueur du match au sommet par forfait !

Courtételle vainqueur du match au sommet par forfait !

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 17:55

Mondial 2026: Une équipe de France avec peu de surprises

Mondial 2026: Une équipe de France avec peu de surprises

Football    Actualisé le 14.05.2026 - 20:54

Suspense entier avant la dernière journée de Challenge League

Suspense entier avant la dernière journée de Challenge League

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 04:06

Le couple Beckham intègre le club des milliardaires

Le couple Beckham intègre le club des milliardaires

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 14:10

La sélection suisse pour le Mondial sera dévoilée lundi et mardi

La sélection suisse pour le Mondial sera dévoilée lundi et mardi

Football    Actualisé le 15.05.2026 - 16:58