Sochaux et la France voisine du foot en liesse

Trois ans après sa descente dans les affres du National (équivalent de la troisième division), le FC Sochaux-Montbéliard est de retour en Ligue 2 ! Les Sochaliens ont validé vendredi soir, devant un stade Bonal à guichets fermés (19'994 spectateurs) leur remontée dans l’antichambre de l’élite du football français, malgré un match nul 2-2 contre Le Puy lors de la dernière journée de championnat. Le FCSM termine 2e de National, derrière le champion Dijon qui retrouvera aussi la L2, tandis que le 3e Rouen disputera un barrage. Une issue glorieuse, vécue comme une résurrection après avoir failli disparaître il y a trois ans, qui a donné lieu à des scènes de liesse rares et un envahissement de la pelouse de Bonal ponctué d’un feu d’artifice !