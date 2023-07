Lueur d’espoir pour le FC Sochaux-Montbéliard

L’espoir demeure pour le FC Sochaux-Montbéliard. Selon nos confrères de France Bleu Belfort-Montbéliard, un accord a été trouvé pour sauver le club franc-comtois de football. Le groupe chinois Nenking, qui est actionnaire du FCSM, et Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du club, se sont entendus mardi soir sur un projet pour maintenir le FCSM en Ligue 2. Selon les termes de l’accord, Romain Peugeot s'engage à verser huit millions d'euros et le groupe Nenking quatre millions pour boucler la somme totale nécessaire au sauvetage. Reste désormais à faire valider ce projet devant le comité national olympique et sportif français. C’est la prochaine étape qui pourrait éclaircir l’horizon du FCSM pour de bon…

Reste que le chemin est encore long pour le FC Sochaux-Montbéliard. Face à la situation du club, 19 (!) joueurs ont quitté le navire cet été. La reprise du championnat de Ligue 2 est prévue le samedi 5 août. /mle