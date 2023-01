Le FC Sochaux provoque un séisme dans le football montbéliardais

L’annonce a provoqué un séisme chez nos voisins franc-comtois amoureux de football, le FC Sochaux-Montbéliard, club historique du football français, va construire son nouveau centre de formation et d’entraînement dans le Territoire de Belfort, non loin de gare TGV entre Meroux-Moval et Bourogne. Un accord entre le club, propriété de la société chinoise Nenking, et l’agglomération du Grand Belfort a été officialisé ce lundi matin pour l’achat d’un terrain de 87 hectares. Bien que le FCSM ne soit plus possédé par Peugeot, il reste intimement lié dans l’imaginaire collectif à l’usine, son bassin ouvrier et surtout sa terre natale qu’est le Pays de Montbéliard.







« On s’attaque à l’histoire et à l’âme du Pays de Montbéliard »

Car passées les heures de gloire, c’est surtout l’identité du FC Sochaux-Montbéliard qui toujours a fait la fierté de ses supporters. Son stade collé à l’usine. Son coin de pays berceau de la famille Peugeot. Son centre de formation historique à Seloncourt, le premier du football français, d’ailleurs situé dans un ancien château de la famille Peugeot. Le voir déménager chez le voisin belfortain, c’est une haute trahison pour le président de Pays de Montbéliard Agglomération. « Aujourd’hui on s’attaque à l’histoire et à l’âme du Pays de Montbéliard. C’est le plus vieux club professionnel de football de France. Si le centre de performance du FCSM est à Belfort, il va perdre son identité. Avec l’aide de Nenking, les élus du Territoire de Belfort ont dépassé la ligne rouge de l’acceptable », tempête Charles Demouge au micro de nos confrères de France Bleu Belfort-Montbéliard.





« On parle simplement de l’entraînement ! »

Son homologue du Grand Belfort, Damien Meslot, qui a signé la vente du terrain de 87 hectares, se défend de trahir. « Le FC Sochaux-Montbéliard, c’est l’histoire commune à toute l’Aire urbaine. Ce n’est pas un pillage. Le siège social reste à Montbéliard mais le FCSM avait besoin d’un lieu emblématique qui soit à la hauteur de ses ambitions, il a trouvé le terrain adéquat pour répondre à ses besoins », tente de désamorcer Damien Meslot, par ailleurs maire de Belfort qui renferme un club de football de 4e division. Le directeur général du FCSM, lui, argue que les installations actuelles sont devenues « désuettes ». Samuel Laurent assure que Sochaux jouera toujours ses matches au stade Bonal, et que c’est bien là l’essentiel. « Le stade Bonal reste le stade historique de Sochaux et le restera toujours. Donc la question ne se pose pas, on parle simplement de l’entraînement ! Il faut arrêter de faire des tempêtes dans des verres d’eau. Je ne peux même pas comprendre que Charles Demouge ne soit pas là pour nous féliciter, parce que le stade il est chez lui, et les matches il les regarde ! », lance le directeur général du club. Le FCSM prévoit d’investir 20 millions d’euros dans la première phase du chantier, sans aucune aide publique. Le centre de formation de Seloncourt sera dévolu à l’avenir à la filière féminine. /jpi