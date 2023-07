Les SR Delémont neutralisés lors de la répétition générale

Les SR Delémont sont passés par tous les états d’âmes avant la reprise. Ils ont été neutralisés à l’extérieur par la réserve du FC Bâle, adversaire qu’ils retrouveront en Promotion League, 4-4 samedi lors de leur dernier match de préparation. Alors que les hommes d’Anthony Sirufo avaient fait le plus dur en première période en l’emportant 2-1 grâce aux buts de Martin François et Suleyman Turkes, ils n’ont pas su garder leur avantage. Les Bâlois ont trouvé à trois reprises le chemin des filets en seconde période. Toutefois, les SR Delémont ont su réagir. Dans les dix dernières minutes, ils sont revenus au score avec les réalisations d’Altin Shala et de Jan Muzangu.

Trois victoires, un nul et un revers, c’est le bilan de cette préparation pour les SRD. Malgré ce nul de ce samedi, les choses sérieuses débutent la semaine prochaine. Delémont commencera la saison dans sa nouvelle catégorie avec un match à domicile contre St-Gall. Ce sera samedi à 19h30 à la Blancherie, une rencontre qui sera à vivre en direct sur RFJ. /lge