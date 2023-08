Les SRD d’Anthony Sirufo « n’ont pas peur »

Le club jurassien va s’appuyer sur les mêmes joueurs cadres que la saison passée, même s’il s’est renforcé durant l’intersaison avec l’arrivée de sept nouveaux joueurs, dont un nouveau duo de gardiens, pour cinq départs. Anthony Sirufo souhaite donner la chance aux joueurs qui ont contribué à l’ascension de faire leurs preuves en 3e division nationale, mais les objectifs n’en restent pas moins élevés : « Le club est ambitieux, le président a envie que l’on soit dans le haut du classement, c’est toujours bien d’avoir quelqu’un qui fixe de beaux objectifs. Nous, avec le staff et l’équipe, on s’est fixé des buts qui sont beaucoup plus dans la progression, dans la cohésion. Mais on va disputer chaque match pour le gagner, on n’a pas de limites et on n’a pas peur. On est très motivé et impatient, on veut que les joueurs profitent de ce nouvel échelon de jeu ».